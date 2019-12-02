كورتس يستأنف مفاوضاته لتشكيل حكومة النمسا.. الأربعاء

يستأنف سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف ورئيس حزب الشعب، مشاوراته المنفردة بعد غد الأربعاء، مع فيرنر كوجلر الشريك في الائتلاف الحكومي ورئيس حزب الخضر، بدون فريقي الخبراء في الحزبين؛ لوضع اللمسات النهائية على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.



وأفادت وسائل إعلام نمساوية مساء اليوم الإثنين، بأن المشاورات الحزبية اليوم لم تسفر عن أي تقدم بعدما أكد رئيسا الحزبين أن هناك أوجه اتفاق ولكن هناك أيضا نقاط خلافات باقية، لافتة إلى أن رئيسي الحزبين جددا التأكيد على أن الأسابيع القادمة ستكون بالتأكيد بمثابة مرحلة حاسمة في مفاوضات تشكيل الحكومة.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كورتس وكوجلر اتفقا بالفعل على ضرورة فرض الضرائب الخاصة بحماية البيئة وعلى تشديد قواعد الهجرة وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي.



ونوهت بأن رئيس الحكومة المكلف يرفض الالتزام بموعد محدد لإعلان تشكيل الحكومة سواء قبل عطلة عيد الميلاد أو بعدها.