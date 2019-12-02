كندة علوش لجمهورها: التمسوا الأعذار وتقبلوا الاختلاف

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، نصحتهم فيها بتقبل الآخر.



وأضافت في تغريدتها: "في هذه الحياة ما يكفي من الظلم والقسوة والألم والسواد.. فلنكن محطات مضيئة ولنأخذ بيد بعضنا البعض لنملأ قلبنا بالرحمة والمحبة ولنتقبل الآخر المختلف".



وتابعت: "لنلتمس الأعذار للآخرين ونختار الكلمة الحسنة قبل السيئة.. لنحيط أنفسنا بكل ما هو إيجابي وليكن تركيزنا على ذواتنا وكيفية الارتقاء بها".



وقوبلت تغريدة كندة بتفاعل كبير من الجمهور معها الذي أشاد بكلماتها ومبادرتها.

