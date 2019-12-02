وفاة الفنان محمد خيري

توفي منذ قليل الفنان محمد خيري، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ77 عامًا.



وأعلن نجله شريف خيري، الخبر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".



يذكر أن الفنان محمد خيري، تزوج من الفنانة إجلال زكي، ومنحته الفنانة ماجدة دور البطولة في الفيلم المصري "العمر لحظة"، كما شارك في "العمر لحظة- يوم الكرامة- حائط البطولات"، وفي مسلسل تليفزيوني.