محمد العسيرى يكتب: تعليب الشباب فى دواوين المحافظات





منذ سنوات وهناك من يجلس على المقهى يضع قدمًا فى وجه المارة، وأخرى فى وجه الكون رفضًا وامتعاضًا.. ينفث دخان الشيشة بقرف، ويشير بطرف عينه إلى شاب فرع يتصدر نشرة الأخبار.. ثم يردد: شوف يا أخى رئيس فرنسا عمره كام سنة! أهو ماكرون ده ما يجيش سِنّه ربع سن المحافظ بتاعنا!.

لا أخفيكم سرًا أن كثيرًا ممن يعرفون أن الرجل لا علاقة له بالسياسة أو الإدارة من قريب أو بعيد كانوا يستحسنون «نظرية الرجل»، وبالطبع كنت أستحسنها.. فمن منا لا يؤمن بأن الشباب هم الحاضر كله.. والمستقبل أيضًا.

الرجل نفسه فاجأنى هذا الأسبوع بأنه حزين جدًا.. حزين لدرجة أننى تخيلت أنه فقد وظيفته، أو أن مكروهًا أصاب أحد أفراد عائلته.. وكانت المفاجأة أن سبب حزنه يعود إلى التغيير الذى جرى فى الحكومة بتعديل المحافظين، وتعيين عدد من النواب للمحافظات من أجيال شابة.

كنت أتصور أن الرجل يعترض على بقاء بعض المحافظين ممن لم يقدموا إنجازًا كبيرًا فى محافظاتهم.. مثل محافظ القاهرة، الذى غرق فى «شبر ميه» عند سقوط الأمطار لساعات.. أو محافظ سوهاج الذى تم نقله إلى الفيوم الأكثر فقرًا من سوهاج، رغم أنه لم يغادر مكتبه إلا ساعات طيلة عام ونصف العام قضاها هناك.. لدرجة أنه خصص بابًا للدخول لا يعرفه العامة حتى لا يعرف المواطنون أنه موجود فى مكتبه.. وقبل التعديل بشهور قليلة كان يُعد مكتبًا جديدًا بسلم خاص بعيدًا عن المدخل الرئيسى للديوان.

كنت أتصور ذلك بحكم أنه سوهاجى يعيش فى القاهرة.. لكنه فاجأنى بأنه غاضب لتعيين مجموعة من شباب تنسيقية الأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل وتدريب الكوادر فى منصب نائب المحافظ.. والأغرب أنه منزعج من تعيين «شاب قادم من التربية والتعليم».

وجهة نظر صديقى «ناشط المقهى» أنهم «خضر» لسه عودهم ما استواش.. وأنهم لا سابق خبرة لهم فى العمل الميدانى! وأن القادمين من تنسيقية الأحزاب «بتوع كلام» لا علاقة لهم بالشارع!.

الغريب.. أن نفس منطق صاحبنا وجدته فى صفحات بعض ممن يدّعون أنهم قادة سياسيون.. وأنهم حزبيون.. ولم يلتفت أحدهم إلى أننا منذ سنوات نشكو من غياب المسئول السياسى.. نشكو من أن الوزير الفلانى أو المحافظ العلانى لم يمارس عملًا سياسيًا وأنه «موظف.. مجرد موظف تكنوقراط».. وأننا فى حاجة إلى التغيير.. ومنذ سنوات أيضًا ونحن نشكو من عدم تغيير مسارات اختيار العاملين فى الحكومة.

لست منبهرًا بالأمر بشكل كامل.. لكنه من وجهة نظرى بداية مدهشة ونحتاجها فى الوقت الحالى.. بل وننتظر تعميمها فى مواقع أخرى تعانى منذ فترة ندرة القيادات لدرجة أن بعضهم يتولى أمر هيئتين وثلاث لحين توفير «قيادة».. مثلما هو الحال فى وزارة الثقافة، على سبيل المثال، التى لم تجد مَن تعينه أمينًا للمجلس الأعلى للثقافة منذ شهور.

وكنت سعيدًا ومستبشرًا بالتجربة عندما تتبعت مسار بعض الذين تم توظيفهم، وأحدهم من إحدى قرى محافظتى الجنوبية.. الشاب العشرينى حاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية.. متحدث جيد شاهدته وهو يتحدث أمام الرئيس فى أحد المؤتمرات الجماهيرية.. شاب واثق مما يعرف.. لديه قدرة طيبة على التشخيص والتحليل والدفاع عن وجهة نظره.

هو قادم من «الجامعة».. لكنه عضو فاعل أيضًا فى تنسيقية الأحزاب.. جذوره الصعيدية تعطيه ميزة أخرى، فهو ابن قرية مصرية فقيرة.. لكن معروفة بحماس أهلها للعلم والتطور.. والمحافظة التى ذهب إليها ذلك الشاب هى محافظة مجاورة.. محافظة قنا بالتحديد ظروفها تشبه ظروف محافظته.. نفس المشكلات.. ونفس التكوين القبلى.. وهذا ربما يساعده فى التلاحم بشكل سريع مع «الأرض» مع «الشارع»، وربما يسهم ذلك فى نقل صورة واقعية عن «حال بلادنا» إلى القيادة الأعلى.. وأظن أن قدرة هؤلاء الشباب على الحركة ستكون أكبر بحكم الطموح والسن أيضًا.

«مرمطة» هؤلاء الشباب فى «دواوين الحكومة» حتمًا ستزيدهم خبرة، تمهيدًا لتصديرهم لمواقع أخرى.. وهى تجربة مفيدة أيضًا لمن يراقب من الناس والحكومة التجربة برمتها لنستفيد من «العوائق والمقاومة» التى ستقابلهم فى تجارب أخرى لشباب آخرين.. وأعتقد أن الذين كانوا يرفضون «تنسيقية الأحزاب» لمجرد الرفض.. أو لأسباب تخص الطريقة التى تم تكوينها بها.. سيراجعون موقفهم الآن.

لكننى أيضًا وبنفس الحماس أخشى أن يتم «حصار» هؤلاء الشباب وتعليبهم فى دواوين المحافظات.. أخشى ألا يقوم المحافظون بمنحهم «صلاحيات» حقيقية.. تمكنهم من «العمل».. أخشى أن تتحول المسألة إلى ديكور.. لكننى واثق أن هؤلاء الشباب لن يستجيبوا لذلك حتى لو حاول البعض.

لا تزعجنى عبارات الرفض والاعتراض دون سبب مقنع.. وأتفاءل خيرًا لهم ولبلادنا. لقد بدأنا بالفعل خطوة جديدة علينا أن ندعمها بكل ما نستطيع.. هذا إذا كنا نريد التغيير فعلًا.. مش مجرد «طق حنك» على القهاوى ونحن ننفث دخان الشيشة مثل صاحبنا.

