استعدادات مكثفة لتقديم أول مهرجان دولي للعرائس في أسيوط

قال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، أن هناك استعدادات ضخمة وقوية وجادة، مع عدد من المهتمين بمسرح العرائس في مصر، وعدد آخر من الرعاة، لتقديم مهرجان دولي للعرائس يكون الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية.



وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المهرجان يتم الإعداد له بشكل كبير، وأن الدورة الأولى منه ستحمل اسم أستاذ مسرح العرائس الراحل صلاح السقا والد الفنان والنجم الكبير أحمد السقا.



وأوضح زكي، في تصريحاته، أن المهرجان سيقام في أسيوط بشكل دائم، وهناك كثير من التفاصيل الخاصة به سيتم الإعلان عنها لاحقًا.