جبريل العبيدى يكتب: ليبيا واتفاق السلاجقة





احتلت تركيا ليبيا كباقى بلاد العرب وحكمتها لأكثر من ٤٠٠ عام، باسم «الخلافة العثمانية»، لكنها لم تستطع أن تجعلها تركية، فليبيا بقيت لليبيين حتى بعد حرب الخمسين عامًا مع الطليان الفاشست الذين سلمتهم تركيا ليبيا على طبق اتفاق «أوشى لوزان»، الذى تخلت بموجبه دولة «الخلافة العثمانية» عن ليبيا فى مواجهة آلة الدمار الفاشستى.

التاريخ اليوم يعيد نفسه من خلال عملاء تركيا فى ليبيا، إخوان «البنا» و«قطب»، الذين أوشكت أحلامهم فى حكم ليبيا على التلاشى، بعد أن أطبق الجيش الليبى على أسوار العاصمة طرابلس، لتنظيفها وتطهيرها وتحريرها من ميليشيات الإخوان الإرهابية المدعومة تركيًا وقطريًا.

اتفاق السلاجقة الذى أبرمته حكومة الوفاق غير الدستورية مع الحكومة التركية لتسليم ليبيا قاعدة عسكرية للأتراك، وما كاد يجف حبر اتفاق السلاجقة حول ليبيا حتى سارع مجلس النواب الليبى، وفى بيان، برده على هذا الاتفاق بالقول: إن المذكرة تُخالف الإعلان الدستورى الليبى، حيث لا يحق لحكومة الوفاق توقيع أى اتفاق مع دولة أجنبية دون موافقة البرلمان. مضيفًا أن الاتفاق يُخالف أيضًا الاتفاق السياسى، فوفق المادة ١٧ من الإعلان الدستورى، ووفق المادتين ٨ و١٤ من الاتفاق السياسى، لا يجوز لحكومة الوفاق أن توقع أى اتفاق أو تبرم معاهدة، وفى حال تم التوقيع لا تعتبر ملزمة وقانونية حتى يعتمدها مجلس النواب الليبى.

وفى أول تعليق إقليمى لجوار ليبيا، قالت الخارجية المصرية فى بيان، إنه لا يمكن الاعتراف بالمذكرتين فى ضوء اتفاق «الصخيرات» الذى حددت مادته الثامنة الاختصاصات المخولة للمجلس الرئاسى، حيث تنص صراحة على أن المجلس ككل، وليس رئيس المجلس منفردًا، يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.

بينما وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، رفض الاتفاق ووصفه بالقول: «أى نقاش حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا غير مقبول على الإطلاق»، فهذه المحاولات «تُظهر نقصًا تامًا فى المعرفة بالجغرافيا، وهى سخيفة».

هذا الاتفاق الذى يدفع به ليبيون من أصول تركية، لتمكين تركيا من السيطرة التامة على ليبيا، بمباركة فايز السراج، رئيس ما يسمى «المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير الدستورية»- جاء بعد مطالبات جماعة الإخوان الإرهابية بالتدخل التركى المباشر وتوقيع اتفاقات عسكرية مشتركة.

تركيا هى المسئول الأبرز مع قطر عن حالة الفوضى والميليشيات فى ليبيا طيلة السنوات الماضية، بل إن تركيا تجاهر بدعم ميليشيات «الإخوان» الإرهابية بالسلاح والعتاد، من مدرّعات «بى إم سى كيربى» إلى الطائرات المسيرة والذخيرة والسلاح، بل وحتى بالمقاتلين الأجانب المرتزقة، فقد كشفت صحيفة «أحوال» التركية عن نقل المقاتلين الفارين من الحرب السورية نحو ليبيا. محاولات الأتراك السلاجقة الطورانيين استعادة الإمبراطورية العثمانية عبر احتلال ليبيا أو حكمها من خلال عملائها، جماعة تنظيم «الإخوان» المفلسين، إخوان «البنا» و«قطب»، إخوان الشياطين، التنظيم المبتدع دينيًا والمفلس سياسيًا، المتحالف مع السلاجقة الأتراك لحكم ليبيا بأى ثمن- هى المفسر الأوحد لإبرام «السراج» اتفاق التفاهم مع سلطان الباب العالى «أردوغان»، لجعل ليبيا أرضًا مشاعًا مباحًا للأتراك، سواء كانوا عثمانيين جددًا أو أحفاد السلاجقة أو الانكشاريين، فالجميع طورانيون أصحاب مصلحة واحدة، وهذه كلها أثواب تلبسها الدولة التركية بعباءات مختلفة الأشكال والألوان فى احتلال البلدان وارتكاب المجازر والمذابح، ولعل أشهرها مذبحة الأرمن والأكراد. وفى ليبيا مذبحة أخرى مسكوت عنها هى مذبحة قبيلة الجوازى فى مدينة بنغازى فى ولاية برقة شرق ليبيا، سنة ١٨١٦، قتل فيها أكثر من عشرة آلاف فرد من قبيلة واحدة فى بضعة أيام، بعد مقتل زعماء القبيلة فى مذبحة القلعة، لعلها من أهم وأكبر المذابح والجرائم التى قام بها العثمانيون والانكشاريون فى ليبيا. اتفاق السلاجقة لا يساوى ثمن الحبر الذى صرف عليه، وسيمزقه الشعب الليبى كما مزق الكثير من اتفاقات العار.

نقلًا عن «الشرق الأوسط»

