هل يتدخل الناتو لردع تركيا؟ (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا يسلط الضوء على طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس دعم حلف الناتو، بعد توقيع تركيا اتفاقًا عسكريًا مع حكومة الوفاق في ليبيا.

ولفت التقريرإلى أن اليونان طالبت حلف الناتو بالتدخل الفوري والسريع بسبب انتهاك تركيا لحقوقها، وسعيها لإلحاق الضرر بها.

وأشار إلى أن اليونان استدعت سفيري تركيا وليبيا لطلب معلومات عن مضمون الاتفاق، كما التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة لبحث الرد على مضمون الاتفاق بين أردوغان والسراج الذي تم توقيعه في إسطنبول ويشمل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين تركيا وليبيا إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري