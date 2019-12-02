سينرجى تحصد جائزتين عالميتين عن تنظيم "حفل أمم إفريقيا 2019"

حصلت شركة "سينرجي" على جائزتين في حفل توزيع جوائز BeaWorld لأهم الأحداث الرياضية والأكثر إبداعًا على مستوى العالم، والتي عقدت في ميلان خلال نوفمبر.



الجائزتان على مراسم افتتاح وختام بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، وهما المركز الثاني في World Sports Events، وجائزة People’s Choice.



وخلال الاحتفالات عرض أول فيديو كامل 360 درجة لرسم خرائط و فيديوهات مرئية لأول مرة في احتفالات خاصة بكرة القدم، وهي تعتبر من أهم الجوائز في العالم للاحتفالات الرياضية.