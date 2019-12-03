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فن

اليوم.. افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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قال الدكتور أشرف زكي، رئيس اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، ورئيس أكاديمية الفنون، إن اختيار اسم شخصية مسرحية في دورات المهرجان لتجمل اسم كل دورة هو تقليد سيكون بشكل دائم.

وأضاف "زكي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدورة الأولى من المهرجان والتي يقام لها حفل افتتاح، اليوم الثلاثاء، في مكتبة الإسكندرية، تحمل اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

وأوضح "زكي" في تصريحاته، على أن اختيار جلال الشرقاوي لمسيرته المسرحية الكبيرة، فهو أحد الأساتذة الكبار في عالم المسرح؛ لذلك جعلناه حاملًا للدورة الجديدة، بينما سيكون مع كل دورة جديدة اسمًا مختلفًا لكبار المسرحيين.

وكشفت إدارة المهرجان عن عناصر العمل المسرحي التي ستحصد جوائز المهرجان عقب إسدال الستار عليه في الثامن من ديسمبر الجاري.

وقالت إدارة المهرجان، إن الجوائز سوف تمنح لكل من أفضل عرض مسرحي، وأفضل مخرج مسرحي، وأفضل نص مسرحي "معد"، وأفضل ممثل دور أول، وأفضل ممثلة دور أول، وأفضل ممثل دور ثاني، وأفضل ممثلة دور ثاني، وأفضل ديكور، وأفضل إضاءة، وأفضل أزياء، وأفضل تأليف موسيقي، وأفضل تقسيم رقصات.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن هناك جائزة خاصة تمنحها لجنة التحكيم الخاصة التي تم إعدادها بشكل كبير.

المهرجان يرأسه الدكتور علاء عبدالعزيز، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، ويكرم نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم خالد النبوي، ومحمد صبحي، وأخرون.

يذكر أن المهرجان يشارك في لجنة تحكيمه عدد كبير من الفنانين من، أبرزهم لقاء الخميسي، منذر رياحنة، جمال سليمان، وأخرون، وتقام الفعاليات الخاصة به من الرابع من ديسمبر الجاري، حتى السابع من الشهر نفسه، على أن يقام حفل ختام له في الثامن من ديسمبر.

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