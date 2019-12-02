محمد بن زايد ينعى الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

نعى الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان الفلاحي؛ ولي عهد أبو ظبي، الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.



وقال محمد بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "تعازينا وصادق مواساتنا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة الفقيد الكبير الأمير متعب بن عبدالعزيز وإلى أبناء الفقيد وأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".



يذكر أن جنازة الأمير متعب بن عبدالعزيز، ستكون غدًا الثلاثاء وسيصلى عليه بعد أذان العشاء في المسجد الحرام.

