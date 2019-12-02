تفاصيل اجتماعات وزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا الاجتماعات التحضيرية على مستوي الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وتناقش الاجتماعات التي تنعقد سنويًا موجز التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت مؤخرًا في إفريقيا وتقييم الخطوات التي تم تنفيذها في ملف التكامل الإقليمى، كما ستتم مناقشة ما تم تنفيذه من القرارات التي اتخذت بالاجتماعات السنوية المشتركة لعام 2008 لمفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا منها الميثاق الإفريقي للإحصاء والأهداف الإنمائية للألفية بإفريقيا وتقرير الدورة التاسعة للآلية التشاورية لوكالات الأمم المتحدة العاملة بالقارة السمراء.