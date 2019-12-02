غرق طفل في "مسقى" ببني سويف

لقى طفل مصرعه غرقًا، وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ آخر إثر سقوطهما، الإثنين، بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى"، أثناء لهوهما صُحبة أسرتيهما بالأرض الزراعية، ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى" ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن.



بالانتقال والفحص، تبينت وفاة الطفل أنس عبدالصمد دكروري، 5 سنوات، غرقًا، بينما تمكن الأهالي من إنقاذ ابن عمه الطفل دكروري هاشم دكروري، 4 سنوات، من الغرق، إثر سقوطهما بالمياه، أثناء لهوهما صحبة أهلهما، بالأرض الزراعية.



وجرى نقلهما لمستشفى الفشن المركزي، وخضع الطفل المصاب للفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على استقرار حالته الصحية، بينما جرى إيداع جثة الطفل المتوفى، بمشرحة المستشفى، لحين انتهاء الإجراءات القانونية، وتصريح النيابة بتسليمها لذويه.