19 ديسمبر.. بدء فعاليات الجمعة البيضاء لترويج الأثاث بدمياط

أعلن سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، اليوم، تفاصيل الفعاليات المقررة لإقامة "الجمعة البيضاء"، التي تهدف بها المحافظة مواكبة التسويق الدولي، ودفع عجلة الإنتاج وتحريك الراكد في السوق المحلية.



قال الجحر، في اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة، إن الحدث تقرر أن يُجرى تنظيمه أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بداية من 19 ديسمبر الجاري، وأنه يستهدف إيجاد سُبل تسويقية جديدة خاصة فيما يتعلق بالترويج للأثاث.



أضاف أن هذا الحدث الذي ينتهي الجمعة الأولى من يناير 2020 يتضمن العديد من الخصومات والعروض التي ستقدّمها المعارض المشاركة، إضافة إلى خصومات أخرى في القطاعات الخدمية، التي تضم المطاعم والفنادق والحلويات.​