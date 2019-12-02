بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

نفت الراقصة الروسية جوهرة، التصريحات التي نسبت إليها مؤخرًا بعد الفيديوهات المسربة لها برفقة أحد الأشخاص.



وقالت جوهرة، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وغير مسئولة عن تداول أخبار غير حقيقية أو أي تصريح عن لساني من صفحات تحمل اسمي بشكل مزيف أنا لا أمتلك إلا حساب الإنستجرام الموثق فقط".



وكان عدد من الأخبار قد تناول تصريحات متعددة حول واقعة الفيديوهات التي سربت لها مع "اللبيس"، الخاص بها والذي أكد أنه زوجها بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفيديوهات، مؤكدًا أن هاتفه تمت سرقته وتسريب الفيديوهات منه.

