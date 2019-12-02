3 أشهر حبس وغرامة 15 ألف جنيه لصاحب الفيديوهات المسيئة للخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس المدعو جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة ٣ أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة 10 ألاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ ١٠ آلاف جنيه وواحد تعويضا، وألزامه بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والتعرض لسمعة أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.



صدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشار أحمد عبد القهار والمستشار محمد يوسف.