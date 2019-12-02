حبس مراهق قتل طفلا بالخطأ في كرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق بعدما وجهت له تهمة قتل طفل عن طريق الخطأ، بعدما صدمه بسيارته فى منطقة أبورواش، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمته سيارة بمنطقة أبورواش، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل المتوفي يدعى " أدهم. س " يبلغ من العمر 7 سنوات، صدمته سيارة ميكروباص يقودها طفل يبلغ من العمر 15 عاما.



وعقب الحادث حاول السائق الهروب، إلا أن عددا من الأشخاص طاردوه وتمكنوا من ضبطه، وتسليمه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.