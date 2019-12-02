131.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

بلغ عــدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان ميخائيل خـــلال شهر نوفمبر 2019 حـوالى 33 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجـــمركية بعــدد طـــرود إجمالى 3 آلاف و189 طرد بوزن إجمالى 623 الاف 684 كيلوجرام.



وتـم الإفراج عــن 146 شـــهادة ســـحب جــزئية بعــدد 11 ألف و794 طـــرد بـــوزن إجـــمالى 2411 طن و580 كيلو جــرام.



وبلغ إجـمالى الضرائب والرسوم الجــمركيــة المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خـــلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 18 مليون و658 ألف و689 جنيها وإجمالى الغرامات 77 ألف 958 جنيها.



فيما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 110 مليون و827 ألف 126 جنيها وإجـمالى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و226 ألف و139 جنيها والرسوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 613 ألف و069 جنيها وإجــمالى المصاريف الإداريـة ودمغة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 10 ألف و504 جنيها وإجمالى ضريبة المهن الحـــرة لشهر نوفمبر 2019 8 الاف و600 جنيها.



وبذلك يكون إجـمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخـان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 131 مليون و438 ألف.



من ناحية أخرى بلغ إجـمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي حوالى 6 مليون و370 ألف و074 جنيها.

