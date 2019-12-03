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سياسي

الحكومة تدرس ضم شمال سيناء للمرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
جريدة الدستور
منى هيبه
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كشف النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن أبرز المطالب التي طرحها نواب المحافظة، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، خلال لقائهم معه مساء الاثنين، بمقر مجلس الوزراء.

وقال "الرقيعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لقد أكد النواب ضرورة إدراج المحافظة ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، مؤكدًا أن رئيس الحكومة أحال الطلب للجهات المختصة لدراسته.

وتابع: وخلال اللقاء طالب النواب، بإنشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، ومنطقة لوجيستية للبضائع التي تحتاجها المحافظة في منطقة شرق القناة، إضافة إلى زيادة التعويضات الموجهة للصيادين المتضررين من قرار وقف الصيد في المنطقة، من ألف جنيه إلى ألفين جنيه على أقل تقدير.

كما أكد النائب حرص نواب المحافظة على طرح كافة المشكلات التي يعاني منها الأهالي، وأهمها استئناف المشروعات المتوقفة، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وتجهيز محطات التحلية بمدينتي العريش والشيخ زايد وتهيئتها للعمل.

وتابع: كما طالب النواب بسرعة تأهيل المناطق الصناعية في "بئر العبد" ومنطقة الصناعات الثقيلة، وعودة محكمة العريش، وإنشاء محكمة جديدة بمدينة بئر العبد لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية، الناتجة عن التوسعات الجديدة، بالإضافة إلي إعادة النظر في الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وزيادة نسبة الوقود المخصصة للسيارات.

وفي السياق أشار "الرقيعي" إلى تقدم النواب بطلب إلى رئيس الوزراء، لمخاطبة محافظ البنك المركزي، بزيادة ماكينات الصرف الآلي بمدن المحافظة، لتسهيل صرف مستحقات المواطنين.

وعن موقف رئيس الوزراء تجاه تلك المطالب، قال "الرقيعي" إنه كان إيجابيًا، حيث وجه المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب، وأحال أخرى للدراسة، وأهمها المقترحات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي اقترحها النواب، وأهمها المنطقة اللوجستية وميناء الصيد.

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