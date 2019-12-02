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رسميًا.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة المدير الفني للفريق الكروي الأول ميتشو من تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة من إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.
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