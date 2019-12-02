رسميًا.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة المدير الفني للفريق الكروي الأول ميتشو من تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة من إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.



