بالأسماء.. 12 مصابا بحادثي سير في بني سويف

أصيب 12 شخصًا بينهم 9 عمال، الإثنين، في حادثين متفرقين أولهما قبل نزلة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى وآخر أمام قرية الحمام بمركز ناصر بدائرة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



في الحادث الأول أصيب 9 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل قبل نزله بنى سويف فى اتجاه القاهرة بحولى 3 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقي ما أسفر عن إصابة 9 عمال: محمد سيد محمود، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، حسام عبد الجيد سيد، 21 سنة، مصاب بكسر بالساعد الأيسر، رجب جلال سيد، 31 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، شعبان محمد سيد 25 سنة مصابا باشتباه كسر بالساعد اليمني.



كما أصيب عبدالله محمد صادق، 16 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليمني، محمد ربيع رمضان، 16 سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وليد طه جوده ١٦ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمركز الفشن، محمد إسماعيل سيد، 35 سنة، مقيم بمحافظة المنيا مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وقامت 5 سيارات إسعاف بنقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام وهم أمير طه محمد ٥١ سنة ومقيم بقرية بني سليمان التابعة لمركز بنى سويف مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم أحمد حمدي محمد ٢١ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان عشري أحمد فلاح،٥٠ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم ومقيمان بمحافظة الفيوم.



تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.