محافظ الدقهلية يجتمع مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني

اجتمع محافظ الدقهلية مع القيادات السياسية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني بالمحافظة، لبحث سبل التعاون والتكاتف لحل جميع التي تواجه المحافظة.



وأشاد المستشار رمضان السعيد عزام، نائب رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي، بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا أن المحافظ استمع خلال هذا الاجتماع على جميع مشاكل الدقهلية التي تواجه الأهالي في المحافظة.



أضاف عزام، أنه من المنتظر أن تشهد المحافظات تنمية حقيقية يستحقها المواطن المصري بعد حركة المحافظين الأخيرة وتمكين الشباب، موضحا أن الجميع يسعي لتحقيق تكليفات الرئيس على أرض الواقع، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بالعمل على إيجاد حلول لها من خارج الصندوق.



وأشار عزام، إلى أنه يجب علي الأحزاب والمجتمع المدني الوقوف خلف القيادة السياسية، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي إلي تحقيق نهضة حقيقة وبناء وطن جديد.