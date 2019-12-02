السيسي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادات وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات.