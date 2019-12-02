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محافظات

محافظ الدقهلية يقرر إغلاق ثلاجة ومعمل منتجات ألبان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إغلاق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومعمل منتجات ألبان لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، مؤكدًا سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.

أشار محافظ الدقهلية إلى ضبط 510 كيلو جرام جبن بيضاء لوجود سوس وصدأ في حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المحافظة.

وطلب محافظ الدقهلية استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية أسفرت عن ضبط معمل منتجات ألبان للصناعات بشربين وثلاجة لحفظ الغذاء بالمنطقة الصناعية بجمصه وأنه تم سحب عينات للتحليل وتحرير محاضر.

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