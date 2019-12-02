"عائلة مصرية بلا أميّة".. شعار جامعة المنصورة للقضاء على الأمية

عقد مجلس إدارة مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، برئاسة محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس من داخل الجامعة وخارجها.



تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات، وتم الاتفاق على تفعيل خطة المركز في مواجهة الأمية في بيئتها الحقيقية من خلال مخاطبة وجدان المجتمع المصري بطابعه الاجتماعي الأصيل الذي يجمع بين عنصري العملية التعليمية للكبار "الطالب، والأمي" معًا في عائلة واحدة تحت شعار "عائلة مصرية بلا أمية".



وتقرر عقد برنامج تدريبي لتأهيل طلاب العام الدراسي 20192020 على فلسفة تعليم الكبار وكيفية التعامل مع الأميين، خاصة من كبار السن، وأساليب استثارة دافعية الدارسين الأميين، وطرق التدريس للكبار.