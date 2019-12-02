الجيش الوطني يطالب مجلس الأمن بوقف أطماع تركيا في ليبيا

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضه للاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، مؤكدا أن حكومة السراج في طرابلس لا تملك حق توقيع تفاهمات خارجية.



وقال الجيش الليبي في بيان مساء اليوم، إن أردوغان يحاول استغلال "الموت السريري" لحكومة السراج لعقد اتفاقات معها وفق قناة "العربية".



وشدد الجيش الوطني الليبي على أن اتفاق السراج مع أردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة باطل، مطالبا بتدخل مجلس الأمن لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا.



وأكد الجيش الليبي أن تركيا أصبحت طرفا مهددا لمصالح الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس مدعومة من تركيا.



ووقع أردوغان والسراج الأربعاء الماضي في أنقرة مذكرات تفاهم عسكرية وأمنية وبحرية تمنح تركيا حقوقا غير شرعية في ليبيا والبحر المتوسط من أجل السيطرة على ليبيا ودعم الجماعات المسلحة في طرابلس.