ماكرون: ضحايا المروحتين فى مالى ماتوا من أجل فرنسا والعالم

كرم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، 13 جنديا فرنسيا قضوا في مالي الأسبوع الماضى، مشيدا بـ"تضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل".



وشارك في حفل التكريم الوطني الذي جرى في ساحة الانفاليد في باريس نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين، وحمل نعوش الجنود رفاق لهم في الجيش على وقع الطبول.

وبعدما تلا ماكرون، أسماء ورتب الجنود الذين قضوا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، أشاد بـ"شجاعتهم" وصفاتهم الإنسانية.



وقال قبل تقليدهم أوسمة: "انحني أمام تضحيتهم، لقد ماتوا من أجلنا جميعا، ماتوا من أجل فرنسا، من أجل حماية شعوب الساحل، من أجل أمن مواطنيهم وحرية العالم".