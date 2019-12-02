"الدفاع الروسية" تنفىي قصف مخيم للنازحين فى سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأمريكية من تقارير بشأن قصف طائرات للجيش الروسي مخيمًا للنازحين في سوريا شهر أغسطس الماضي.



وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إنه "مثلما كان الأمر عليه منذ شهر ونصف الشهر لا تزال الاتهامات السخيفة من قبل مؤلفي هذا الخبر الزائف مبنية على مقطع فيديو مجهول المصدر يظهر محتالين من الخوذ البيضاء على خلفية مباني كبيرة لمخيم مزعوم للنازحين، ويحتوي على لقطات للسماء، حيث كان من المفترض أن تحلق طائرة روسية ومقتطفات من عبارات روسية نسبت لطيارين من القوات الجوية الفضائية الروسية".

وأوضح أن إبلاغ الطيارين الروس بإحداثيات الأهداف وتقارير تنفيذ المهام لا يتم عبر أجهزة اللاسلكي.