"عمليات بغداد": لا يوجد احتكاك مع المتظاهرين في العاصمة

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، وجود أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة.



وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه لا يوجد أي حالة احتكاك مع المتظاهرين بعموم بغداد، نافية قيام القوات باستخدام الرصاص الحي.

ودعت القيادة جميع وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى إرسال ممثليهم للتواجد وتقييم الواقع على الأرض.