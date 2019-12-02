"العفو الدولية": 208 قتلى في احتجاجات إيران

قالت منظمة العفو الدولية، إن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبرالماضى في إيران.



وأضافت المنظمة التي مقرها في لندن، أن الحصيلة الفعلية للقمع "تتجاوز على الأرجح" 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى "معلومات ذات صدقية" حصلت عليها من فرقها على الأرض.