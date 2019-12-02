البرلمان الليبى: حكومة الوفاق لم تحظ على ثقة المجلس

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي، طبرق عبدالله بلحيق، إن توجه البرلمان للأمم المتحدة لسحب اعتمادها لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج جاء لعدة أسباب أولها هو عدم نيل حكومة السراج الثقة من مجلس النواب حتى الآن، وأن تلك الحكومة تم فرضها من المجتمع الدولي بما يخالف إرادة الليبيين.



وأضاف بلحيق، في مداخلة لقناة الغد، أنه من بين الأسباب التي دفعت البرلمان لمثل تلك الخطوة هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا والتي تُعد مخالفة للإعلان الدستوري الليبي ومخالفة للاتفاق السياسي الذي انبثقت منه حكومة الوفاق ذاتها.



وأكد أن السراج لا يملك أو أي رئيس سلطة تنفيذية إبرام أية اتفاقيات من هذا النوع مع دولة أجنبية دون الرجوع للبرلمان، بالإضافة إلى أن تلك الاتفاقية التي وقعها السراج تهدد الأمن الليبي وبمثابة محاولة للعبث بثروات الشعب الليبي وتمس دول الجوار مثل مصر وقبرص واليونان.



وأعرب بلحيق عن أمله في تلبية الأمم المتحدة لهذا الطلب، سواء لتحقيق إرادة الليبيين أنفسهم، أو بسبب الدور التركي الذي بدأ يشكل خطرًا على عدد من الدول وليس ليبيا فقط، إذ بات الدور التركي غير مقبول واعتداء على كثير من الدول، وبدأ الدور التركي يتوغل في المنطقة بأكملها.



وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا مصلحة شعوب المنطقة، إنما هي سياسة اتبعها النظام التركي في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وغيرها، ومن خلالها يُقدم السراج الولاء للنظام التركي من أجل الحصول على دعم لمنع تحرير العاصمة طرابلس على أيدي قوات الجيش الوطني.



وأوضح بلحيق أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وجّه خطابًا للأمين العام لجامعة الدول العربية بسحب الاعتماد لحكومة السراج من الجامعة، لتضرر عدد من الدول العربية من المواقف التي تقوم بها الدولة التركية.



