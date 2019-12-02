خطوات استخراج تذاكر القطارات من ماكينات TVM

في إطار تحول جميع المؤسسات الخدمية في الدولة إلى العمل بـ"النظام الإلكتروني"، أعلنت هيئة السكة الحديد، تقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وآلية بنظام الفيزا كارت، في الأماكن العامة والنوادي، مؤكدة البدء في تشغيل أول ماكينة.



ويرصد "الدستور" معلومات وخطوات عن استخراج التذاكر من ماكينات tvm:



- هناك 20 ماكينة اشترها السكة الحديد كمرحلة أولى.



- الماكينات وضعت داخل المحطات المركزية بالمحافظات والنوادي والمواقع العامة.



- أشهر المنطانق الموجودة بها ماكينات صرف آلية: "أسوان ـ أدفو ـ بني سويف ـ القاهرة ـ سيدي جابر ـ بنها".



- سيتعامل الركاب مع الماكينات مثل تعامله مع الشباك في معرفة القطارات المتاحة، وموعد قيامها، وفئة القطار.



- 4 تذاكر أقصى عدد يمكن للركاب حجزه من التذاكر.



- الراكب سيقوم بالتوجه إلى ماكينات الحجز الآلية ووضع فيزا البنك المملوكة لديه ومن خلالها سيتم خصم قيمة التذكرة.



- تذاكر الماكينات مقتصر على قطارات درجات الأولى والثانية مكيفة، والـvip.



- الحجز قبل انطلاق رحلة القطار بـ15 يوما.