"قومي المرأة" بشمال سيناء ينظم ندوة عن تمكين المرأة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، الإثنين، ندوة موسعة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف ضدها، بمقر فرع المجلس بالعريش، برئاسة إحسان داود غالي مقررة الفرع، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.



حضر الندوة، محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، الدكتور خالد الجندي أستاذ الإدارة في المعهد العالي للدراسات النوعية، آمال زيدان مدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من عضوات المجلس والمرأة العاملة.



من جانبها، قالت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، إن الندوة تناولت طرق وأساليب التمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة العنف ضدها، بجانب توضيح حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، وكيفية إقامة مشروع إنتاجي والحصول على التمويل.



وأشارت إلى استمرار عقد الندوات واللقاءات في مختلف مناطق المحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.



وتم إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة شمال سيناء تحت عنوان "معًا ضد العنف" لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك تحت رعاية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتأتي الحملة في إطار فعاليات الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.