وفد باكستاني يزور السعودية.. الأربعاء

يبدأ وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وزير الشئون الدينية والتناغم بين الأديان الباكستاني بير نور الحق قادري، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يوم 4 ديسمبر الجاري.



وقالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم، إن بير نور الحق قادري سوف يوقع، خلال الزيارة، اتفاقية لموسم الحج لعام 2020 مع السلطات السعودية في 7 ديسمبر الجاري، حيث يقوم نحو 200,000 باكستاني، بموجب هذه الاتفاقية، بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج لعام 2020.