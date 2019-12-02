وفد باكستاني يزور السعودية.. الأربعاء
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:37 م
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يبدأ وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وزير الشئون الدينية والتناغم بين الأديان الباكستاني بير نور الحق قادري، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يوم 4 ديسمبر الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم، إن بير نور الحق قادري سوف يوقع، خلال الزيارة، اتفاقية لموسم الحج لعام 2020 مع السلطات السعودية في 7 ديسمبر الجاري، حيث يقوم نحو 200,000 باكستاني، بموجب هذه الاتفاقية، بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج لعام 2020.
وقالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم، إن بير نور الحق قادري سوف يوقع، خلال الزيارة، اتفاقية لموسم الحج لعام 2020 مع السلطات السعودية في 7 ديسمبر الجاري، حيث يقوم نحو 200,000 باكستاني، بموجب هذه الاتفاقية، بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج لعام 2020.