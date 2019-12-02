بومبيو يحذر أوروبا من السماح لشركات صينية ببناء شبكات G5

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدول الأوروبية من السماح للشركات التي تجمعها روابط مع الصين ببناء شبكات تقنية اتصالات الجيل الخامس (5 جي) في جميع أرجاء القارة الأوروبية، قبيل انعقاد مؤتمر التكنولوجيا العالمية.

وحث بومبيو -في مقاله بمجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية- القادة الأوروبيين على "وضع الأمن في المقام الأول" عندما يتعلق الأمر ببناء شبكات (5 جي).

وقال بومبيو: "سوف تمس شبكات (جي 5) كل جانب من جوانب الحياة قريبًا؛ بما في ذلك البنية التحتية الحيوية"، مضيفًا: "سوف تعمل قدرات مبتكرة جديدة على تشغيل المركبات ذاتية التحكم والذكاء الصناعي والشبكات الذكية وغير ذلك من التقنيات التكنولوجية الرائدة، وذلك بفضل الطريقة التي صُممت بها شبكات تقنية (جي 5)، والتي تجعل من المستحيل فصل أي جزء من الشبكة عن الآخر".

وتابع: "ثمة حاجة ملحة لأن تقوم شركات موثوقة ببناء مثل شبكات معلومات القرن الحادي والعشرين هذه، ومن الأهمية بمكان ألا تمنح الدول الأوروبية على وجه التحديد السيطرة على بنيتها التحتية الحيوية لعمالقة التكنولوجية الصينيين، مثل: (هاواي) و(زد تي إي)".

تأتي إشارة بومبيو إلى شركتي (هاواي) و(زد تي إي) في الوقت الذي اتهم فيه مسئولون أمريكيون الشركتين التكنولوجيتين بالسماح لأجهزة المخابرات الصينية باختراق أجهزة كان قد تم تصنيعها بواسطتهما لأغراض تجارية.

كما تأتي تصريحات بومبيو قبيل اجتماع كبار مسئولي الاتصالات الأوروبيين في بروكسل المقرر غدًا الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يناقشوا خلاله توسيع البنية التحتية لشبكات اتصالات (جي 5) في جميع أرجاء القارة الأوروبية، ضمن موضوعات أخرى من المقرر مناقشتها في المؤتمر.