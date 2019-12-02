الكرملين: لن نناقش قضية القرم بأي شكل من الأشكال

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، استحالة مناقشة قضية القرم مع أي طرف وبأي شكل كان.



وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ردة فعل الكرملين في حال أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسألة وضع شبه جزيرة القرم خلال اللقاء المرتقب بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بهذا الشأن: "هنا لا يوجد أي رد فعل للكرملين لا يمكن أن تناقش مسألة القرم بأي شكل"​​​.



وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية باريس خلال قمة "نورماندي" في 9 ديسمبر الجاري.

يذكر أن القرم عاد إلى قوام روسيا بعد استفتاء مارس عام 2014، حيث صوتت الغالبية الساحقة من المواطنين هناك لصالح عودة شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، وذلك بعد الانقلاب بأوكرانيا في فبراير من العام نفسه.