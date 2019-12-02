البترول تعيد إصلاح خط الغاز الطبيعى بميدان سفير

سيطرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على كسر خط الغاز الطبيعي 125 HP المغذي لمحطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي "عربية غاز" بميدان سفير.



وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا بكسر خط للغاز نتيجة أعمال التطوير بالمنطقة، وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ، وتم غلق المحبس المغذي للخط وبدء عمليات الإصلاح، وتم تدفيع الغاز مرة أخرى وتشغيل المحطة.



وكان سكان منطقة ميدان سفير بضاحية مصر الجديدة، تعرض اليوم، لحالة من الهلع والخوف الشديد، بعد سماع دوي انفجار كبير في منطقة عمل الكوبري تحت الإنشاء، الذي يربط بين شوارع مصر الجديدة وطريق صلاح سالم.



وبالبحث عن سبب الانفجار، اتضح أنه نتيجة كسر ماسورة الغاز الرئيسية بميدان سفير، بسبب ارتطام أحد لودرات الحفر بها، وهو الأمر الذي كاد يعرض المنطقة لكارثة كبيرة، خاصة بسبب وجود العديد من المعدات الثقيلة القابلة للاشتعال بمكان الحفر، لولا تدخل قوات الحماية المدنية التي هرولت مسرعة إلى مكان الواقعة.