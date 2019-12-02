"أسس النقد القصصي".. لقاء أدبي بثقافة أسيوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمفكرين والأدباء والشعراء والمبدعين بفرع ثقافة أسيوط، قدم قصر ثقافة أسيوط لقاءً أدبيًا ثقافيًا بعنوان "أسس النقد القصصي"، ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط.



وبدأت فعاليات اللقاء بمناقشة أعمال الأدباء والشعراء، وقد تناول فيها خلف عبدالرءوف الحديث حول النص السردي، ويبني على أساس الجانب الشكلي أو ما يعرف بالخطاب، وغالبًا ما يستعمل الكاتب أساليب بلاغة فيه يهدف من خلالها إلى شد المتلقي لمضمون ومحتوى الحكاية التي يتم سردها.



كما تحدث الأديب أحمد مصطفى عن عناصر النص السردي، وأضاف أن النص السردي يضم مجموعة من العناصر الهامة منها الشخصيات وهي أساس وأصل الحكاية وبدونها لا يوجد نص وهي تصدر عن أبطال وأفعال وسلوكيات ينتج عنها الحدث الذي يبني القصة، بالإضافة إلى عناصر الزمان والمكان فالنص السردي يحتاج تحديد الزمان القصة، وصفًا مفصلا للمكان، كما قال إن الحدث يقصد به واقع النص وغالبًا ما يتشكل عبر سلسلة متتابعة ومنطقية، اختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في مفهوم السرد القصصي والأدبي.