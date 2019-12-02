كنيسة أوغندا تُحارب الإيذر بـ"قداس إلهى".. صور

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة يوم الإيدز العالمي، قامت الكنيسة الأرثوذكسية الأوغندية، بأداء صلاة وطنية في جميع المراكز الأرثوذكسية في أوغندا إحياءً لذكرى ضحايا آفة الإيدز.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترأس المطران يوناس، راعي إيبارشية كامبالا وسائر أوغندا، القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس في منطقة Namungoona، برفقة الأرشمندريت Constantinos Mbonabingi ومشاركة الأب Ksaule Stelios والأب Anastasios Isabirye والأب Anastasios Isabirye.



وحصلت الدستور على باقة من صور القداس الإلهي، الذي أقيم في أوغندا برعاية المطران يوناس.