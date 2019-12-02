القداس الإلهي من أضيق كنائس كينيا .. صور

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المطران مكاريوس، راعي إيبارشية كينيا، ترأس القداس الإلهي في كنيسة Kamarich بمنطقة Kaptumo، صباح اليوم.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه: " ترأس القداس في تلك الرعية "الكنيسة" الصغيرة مع الكثير من الإيمان والحماس للإيمان الأرثوذكسي"، في إشارة إلى أن القداس قام من أضيق كنائس كينيا.



وحصلت الدستور على باقة من صور القداس.



وتستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في الـ25 من ديسمبر الجاري، والذي

بدا بآخر أصوام الكنيسة في 2019، وهو صوم الميلاد المجيد الذي بدأته قبيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة أيام.