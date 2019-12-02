"يوم المعاق".. احتفالية فنية بثقافة أسوان

فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع ومشاركتهم في جميع برامج التنمية في المجتمع، نظم فرع ثقافة أسوان احتفالية فنية بعنوان "يوم المعاق" على مسرح قصر ثقافة أسوان.



بدأت الفعاليات بتقديم عروض استعراضات فنية "فى الكتب قرينا، أول الطريق الزراعى، على البركة للمدارس المشاركة سنية طه، النور والأمل، إلى جانب استعراض فنى بعنوان "حلاوة شمسنا" لفرقة زهور التحدى لقصر ثقافة أسوان، كما قدمت رقصة "مهرجانات" للطالب محمد إبراهيم، بجانب فقرة للجمباز قدمتها الطالبة آلاء محمد، وفنون القتال الكاراتيه قدمها الطالب كرولس ويصا، وفى الختام قدم استعراض بعنوان "تحيا مصر" لجميع المشاركين.