"حكايات من كتاب الأمثال" بثقافة المنيا

نظم بيت ثقافة ديرمواس، التابع لمحافظة المنيا، ورشة فنية على مدار يومين وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع عبر فيها الطلاب عن المعالم الطبيعية والحضارية والريف المصري والنيل والصحراء والآثار المختلفة بإشراف قسم الفنون التشكيلية، وفي الختام توزيع شهادات تقدير على المتميزين في الورشة.



كما أقامت مكتبة العمارية الغربية على مدار يومين ورشة فنية مع الأطفال من تدريب الفنانة زيزى على غلاب، والتى قامت بتدريب الأطفال على كيفية الرسم والتلوين واكتشاف مهاراتهم في الرسم والعمل على تنميتها.



ضمن عروض السينما التي يقدمها فرع ثقافة المنيا قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لسينما الأطفال مع براعم مدرسة سان مارك مدرسة ديروط الاعدادية، الفيلم بعنوان "أمير ورحلة الأساطير" حيث يبدأ الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بمقدمة جميلة يصف فيها تاريخ مصر العظيم.



وفى يوم أصر الجد على سفر حفيدة أمير معه للأقصر لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى، مضيفًا أن الشمس تتعامد مرتين في العام الواحد، إحداهما يوم 22 أكتوبر والآخر يوم 22 فبراير، وحكايات من كتاب الأمثال يحكى حيلة قام بها الأسد للتفرقة بين ثلاث ثيران متحدين حتى يستطيع افتراسهم وفي الختام مناقشة الطلاب فى الدروس المستفادة من الأفلام.