المطران سيرجيوس يترأس احتفالات عيد القديس اندراوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المطران سيرجيوس، راعي إيبارشية كاب تاون (رأس الرجاء الصالح) ترأس القداس الإلهي، بمناسبة عيد القديس أندراوس الرسول.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن القداس جاء في كنيسة القديس نيكولاس وجيراسيموس وأندراوس، الواقعة في منطقة Durban North Kwazulu Natal، بجنوب إفريقيا.



وأندراوس اسم مسيحي معناه الرجل، ويلقب في التقليد الأرثوذكسي بـأول المدعوين، هو أحد رسل يسوع المسيح وهو شقيق بطرس الرسول، وبحسب التقليد الكنسي فإن أندراوس ولد في بيت صيدا قرب بحر الجليل - بحيرة طبرية - وكان يعيش مع بطرس في مدينة كفر ناحوم.