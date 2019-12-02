المطران دانييل يترأس القداس الإلهي في ذكرى القديس فرومينتيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المطران دانييل، راعي إيبارشية أكسوم، ترأس القداس الإلهي بمناسبة ذكرى القديس فرومينتيو في الكاتدرائية المسماة على اسمه في وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه حضر القداس الإلهي سفيرة اليوناني في أثيوبيا Olga Georgatzatou وأعضاء السفارة اليونانية، وسفير صربيا في أثيوبيا Alexandar Ristic، رئيس الجالية اليونانية في أديس أبابا ديميتريوس سيكاس.



وكذلك المؤمنين الأرثوذكس من اليونان وإثيوبيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وسوريا.



وحصلت الدستور على باقة من صور القداس الإلهي بدولة أثيوبيا.

