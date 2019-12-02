أزمة هونج كونج "السياسية" تؤثر سلبًا على اقتصادها

كشفت بيانات اقتصادية، عن أن مبيعات التجزئة في هونج كونج، تعرضت لتراجع غير مسبوق في أكتوبر الماضي، في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة في المدينة منذ قرابة ستة أشهر.



وذكر بيان حكومي، أن مبيعات التجزئة تراجعت من حيث القيمة بنسبة 3ر24 % في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح البيان، أن مبيعات التجزئة تراجعت من حيث الحجم بنسبة 2ر26%.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية في هونج كونج بول تشان قوله لنواب البرلمان، إنه يتوقع أن تتعرض المدينة خلال العام المالي الجاري لأول عجز في الميزانية منذ مطلع 2000.



وأوضح أن الاضطرابات السياسية أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي في هونج كونج بنسبة 2% هذا العام.