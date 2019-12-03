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"الفستان القطيفة".. موضة شتاء 2020

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:17 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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أصبحت الفساتين القطيفة من القطع المميزة لدى كل فتاة، حيث إنها تعطى مظهر أنيق وجذاب، فيصلح لمختلف المناسبات في الشتاء مما جعله متربع على عرش موضة شتاء عام 2020، فظهرت ضمن الفساتين بأسابيع الموضة للخريف والشتاء.

يمكن ارتداء القطع القطيفة بعدة أشكال منها البليزر والسترات والتنورات والبناطيل مع السترة والفستان القطيفة، فهي تمنح مظهر أنيق وتعطي الشعور بالدفئ في المساء، لذلك لا تترددي في اختيارها للحصول على إطلالة جذابة في السهرة.

أشكال الفساتين القطيفة موضة عام 2020
-هناك شكل للفساتين القطيفة يحدد القوام وهو ما يتناسب مع القوام، أما النحيف فيتناسب مع الفساتين القطيفة ذات الأكمام المنفوخة للفت الأنظار بعيدًا عن نحافة الجزء العلوي من القوام لتتجه الأنظار إلى الأكتاف المنفوخة.

-الفساتين القطيفة البليسيه المنسدلة على الجسم بشكل انسيابي دون تحديده، حيث إنها تعد إطلالة مثالية لأصحاب القوام الممتلىء من أسفل.

-"WRAP"، موضة جديدة لشكل الفستان القطيفة ظهر مناسبًا لشكل الجسم التفاحة، حيث إنه يحدد الخصر بالجزء العلوي من الجسم، بأطوال مختلفة حسب ذوق كل واحدة.

- للحصول على مظهر جذاب ملائم للسهرة بفستان قطيفة بموضته الجديدة يمكنك الاستعانة بالفساتين ذات الأكمام الواسعة أو الفضفاض في الجزء العلوي، كذلك فساتين السهرة غير محددة للقوام بالقصة المستقيمة للحصول على مظهر جذاب ملائم للسهرة.

-انتشرت مجموعة من الفساتين القطيفة بأشكال تتناسب مع الفتيات المحجبات، بموديلات طويلة محددة للقوام وذلك حسب شكل جسمك، بجانب الفستان المنسدل بأشكاله البسيطة الذي يتناسب معكن ويعطي إطلالة ناعمة ومميزة.

- إذا كنتى من هواة الفساتين القصيرة يمكنك الاستعانة بفستان من القماش القطيفة مع البوت الطويل لإطلالة شتوية مختلفة، الفساتين القطيفة القصيرة المحددة للجسم بالكامل أو من الجزء العلوي فقط من أفضل الخيارات التي بدورها تبرز شكل الجسم.

يعتبر القطيفة من الخامات التي تمنح إطلالة متميزة بالفخامة، ويرتبط ارتداء القطيفة دائما بفصلي الخريف والشتاء، ويختارها الكثير من مُصممي الأزياء وخبراء الموضة لتكون ضمن مجموعاتهم التي يُطلقوها كل عام، حيث إنه يوفر الدفيء والأناقة.

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