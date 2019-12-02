لاجارد: النمو في منطقة اليورو ما زال ضعيفًا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيف لكن الاستهلاك يبقى متماسكًا، فيما تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي تقديم دعم.



وأبلغت لاجارد البرلمان الأوروبي في أول جلسة استماع منذ أن تولت قيادة المركزي الأوروبي قبل شهر "النمو في منطقة اليورو يبقى ضعيفًا".



"مع هذا، فإن الاستهلاك متماسك بشكل جيد إلى حد كبير" أوضاع سوق العمل مستمرة في التحسن، وهو ما يشجع المستهلكين على الاحتفاظ بالثقة ومواصلة الأنفاق".