إيبارشية البحيرة تستضيف 250 مرنمًا فى حفلها السنوى بصوم الميلاد

نظمت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية للأقباط الأرثوذكس، حفلًا للترانيم الكنسية؛ مُستضيفة تجمعًا للعديد من كورالات الإيبارشية.



جاء الاحتفال بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد، وشارك فى الحفل ٢٥٠ فردًا من 6 كورالات مُختلفة، وعلمت "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، أن ذلك التقليد من المُقرر أن يُرسخ؛ ليُحتفل به سنويًا في ذلك الموعد.



وقامت الكورالات المُشتركة جميعًا بأداء ترنيمة بشكل جماعي تحت شعار "جايين يا أبانا"، والتي قام بتوزيعها الموسيقار تامر عادل فوزي.



وشارك بالحضور في اليوم، مُجمع كهنة الإيبارشية، وذلك تحت رعاية الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى.



وقام بالخدمة الكنسية في ذلك اليوم كورال بى ثيؤريموس بكنيسة مارمرقس بمنطقة المزرعة، وكورال الأنبا أنطونيوس بكنيسة مارمرقس الأنبا باخوميوس بمنطقة فلاقة، وكورال أرشى أنجيلوس، بكنيسة الملاك ميخائيل، وكورال قيثارة الروح، بكنيسة مارجرجس، وكورال حامى الإيمان، بكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي، وكورال تى بارثينوس، بكنيسة السيدة العذراء.