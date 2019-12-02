الغرفة التجارية بدمياط تعلن تفاصيل معرض الجمعة البيضاء

عقدت الغرفة التجارية بدمياط اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل تنظيم فعاليات "الجمعة البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) وهو الحدث الذى يبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020، والذى يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق والحلويات، الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.



وقال محمد الزينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن هذه الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بالتعاون بين الغرفة التجارية وشعبة منتجي وتجار الأثاث.



وأوضح سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، أن هناك خدمات كثيرة ستقدم من خلال أول "وايت فرايداي " بمحافظة دمياط سيستفيد منها زائر دمياط من خصومات على الأثاث الدمياطى وحلويات دمياط وأسماك دمياط، ويستمتع بأكبر خصومات وتخفيضات على كل المنتجات التي تشتهر بها دمياط.



وكشف الجحر، أن الفعاليات لن تكون يوم الجمعة فقط، ولكن ستكون الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بداية من الأسبوع الثالث من ديسمبر من الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر، مضيفًا أن هناك خصومات حقيقية وعروضا استثنائية من مختلف معارض الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.



وقال محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه تم عقد اجتماع مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك لبحث إيجاد سبل تسويقية جديدة للترويج للأثاث الدمياطى على المستويين المحلى والدولى.



وأكد الزينى، أن تلك المبادرة تستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق والحلويات الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة، ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بالمنتج الدمياطى، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبى احتياجات السوق العالمى.