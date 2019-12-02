انخفاض تعاطي سائقي الحافلات المدرسية 1%

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التوسع في حملات الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.



وأضاف مساعد وزيرة التضامن، في بيان، أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية اتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأضاف أنه يتلقى شكاوى أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيس مدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة، وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تلقى شكوى بوجود اشتباه في تعاطي بعض العاملين بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المرج، وتم الكشف على 19 شخصا يعملون بالمدرسة، وتبين تعاطي حالة للترامادول، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.