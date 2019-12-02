كاتدرائية السريان الكاثوليك بالقاهرة تستقبل رفات القديسة تريزة

أعلنت كاتدرائية "سيدة الوردية" للسريان الكاثوليك، تنظيم احتفالية كبرى، بمقرها بمحافظة القاهرة؛ لاستقبال رُفات القديسة تريزة الطفل يسوع.



قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه من المُقرر أن تُنظم الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة، من صباح يوم الأربعاء المُقبل، الموافق 4 من ديسمبر الجاري.



وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المُقرر أن تنتهي الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم.



ويشمل اليوم على ذفة للرُفات، وعرض فيلم تسجيلي عن حياة القديسة تريزة الطفل يسوع، وصلوات فردية.

